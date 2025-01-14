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Мода и Шоу-бизнес

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В Нью-Йорке заметили дочь Хита Леджера: она удивительно похожа на своего отца

В Нью-Йорке заметили дочь Хита Леджера: она удивительно похожа на своего отца

Матильду Уилльямс сфотографировали на прогулке 19-летняя Матильда Уильямс была замечена на прогулке в Бруклине в воскресенье, за несколько дней до 16-й годовщины со дня смерти ее отца, актера Хита Леджера.

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