В Нью-Йорке заметили дочь Хита Леджера: она удивительно похожа на своего отца

Матильду Уилльямс сфотографировали на прогулке 19-летняя Матильда Уильямс была замечена на прогулке в Бруклине в воскресенье, за несколько дней до 16-й годовщины со дня смерти ее отца, актера Хита Леджера.
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