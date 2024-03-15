В Крыму напомнили о планах США по базе на полуострове

Известия/Александр Полегенько Крымчане десять лет назад поставили точку в планах Соединенных Штатов разместить военно-морскую базу в Севастополе, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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