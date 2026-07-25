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Царьград

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Во время атаки Ирана Patriot США ударил по базе 5-го американского флота

Во время атаки Ирана Patriot США ударил по базе 5-го американского флота

Ракеты американского зенитного комплекса Patriot в Бахрейне пытались перехватить иранские ракеты.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на базу Пятого флота ВМС США, расположенную в Бахрейне.

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