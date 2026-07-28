Украине грозит критически тяжелая зима из-за проблем в энергетике Иллюстрация: "Блокнот" «Просроченный» добивает Украину, отказываясь от мира.
«Тяжело или даже хуже»: украинцы устали, зима будет критически сложной — Зеленский всех предупредил
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... ничего никому нельзя прощать, только тотальная утилизация бандеромусора...
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1 м.
ВН
Василий Небендзя
Главное, чтобы наш главный и очень доверчивый руководитель опять не дал заднюю, как это было с хлебной сделкой, при отводе наших войск от Киева, обмене пленных азовцев на Медведчука, прекращении ударов по энергетике прошлой зимой и т.д., и не делал потом опять круглые глаза что его очередной раз обманули и наглым образом воспользовались его доверчивостью!
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1 м.
л
лариса
У них все президенты потихоньку вели Украину к такой ситуации.Просто Зелень надолго задержался.
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1 м.
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