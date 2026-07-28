«Тяжело или даже хуже»: украинцы устали, зима будет критически сложной — Зеленский всех предупредил

ВН

Василий Небендзя

Главное, чтобы наш главный и очень доверчивый руководитель опять не дал заднюю, как это было с хлебной сделкой, при отводе наших войск от Киева, обмене пленных азовцев на Медведчука, прекращении ударов по энергетике прошлой зимой и т.д., и не делал потом опять круглые глаза что его очередной раз обманули и наглым образом воспользовались его доверчивостью!