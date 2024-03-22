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Леонков: ВС РФ будут применять ФАБ‑3000 для штурма особо укрепленных районов

Леонков: ВС РФ будут применять ФАБ‑3000 для штурма особо укрепленных районов

РИАМО - 22 мар. Новые технологии позволят превратить авиабомбу ФАБ-3000 в высокоточное оружие разрушительной силы, позволяющее штурмовать вражеские укрепрайоны типа мариупольской «Азовстали», заявил российский военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

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