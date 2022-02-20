В «Гранд Каньоне» горел банный комлекс. Возгорание локализовали

Пожар в торговом комплексе «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса локализовали в течение часа. Об этом сообщает управление МЧС по Петербургу 20 февраля.
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