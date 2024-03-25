Гол Минтюкова не спас «Анахайм» от поражения в матче с «Тампой»

«Тампа» в овертайме дожала «Анахайм» и одержала шестую победу в последних семи матчах. Ранним утром 25 марта (мск) в Анахайме (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии