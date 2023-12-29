Axios: Байден провел с Нетаньяху один из самых сложных разговоров

Глава США Джо Байден провел один из самых сложных разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который пошел на попятный в вопросе перечисления средств в бюджет Палестинской национальной администрации.
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