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Axios: Байден провел с Нетаньяху один из самых сложных разговоров

Axios: Байден провел с Нетаньяху один из самых сложных разговоров

Глава США Джо Байден провел один из самых сложных разговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который пошел на попятный в вопросе перечисления средств в бюджет Палестинской национальной администрации.

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