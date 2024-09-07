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Закрытие дела Карвалью по подозрению в изнасиловании подтверждено. После секса заявительница предлагала хавбеку «Бетису» встретиться снова, в отеле не подтвердили ее обвинения

Ранее дело по подозрению Вильяма Карвалью в изнасиловании было закрыто судом более низкой инстанции. Расследование в отношении полузащитник «Бетиса» началось после заявления предполагаемой жертвы.

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