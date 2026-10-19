На Западе Советский Союз всегда называли «тюрьмой народов». Этого государства уже нет более 30 лет, что не мешает завистникам точно так же именовать и РФ.
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