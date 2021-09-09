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Североморцы отработали освобождение морского порта в Арктике

Североморцы отработали освобождение морского порта в Арктике

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота в порту Дудинка на севере Красноярского края под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева состоялось тактическое учение по разрешению кризисной ситуации в Арктике.

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