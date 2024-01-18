Руководитель французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню поделился сведениями о том, что киевский режим закупил у державы шесть орудий CAESAR, темпы создания которых оказались увеличены в соответствии с распоряжением главы государства Эммануэля Макрона.
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