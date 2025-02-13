19 примеров, доказывающих, что сила воли и труд победят все. Вообще все!

Согласитесь, некоторым из нас не помешало бы сбросить пару килограммов. Но делать упражнения — это слишком скучно и мучительно трудно, особенно когда так много интересных вещей вокруг (например, сон, вкусная еда и марафон по просмотру сериалов) отвлекают от нудных отжиманий и подтягиваний.