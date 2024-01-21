NYP: Запад перестал давать Киеву деньги, поскольку Зеленский отказался от переговоров с Москвой

Отказавшись от переговоров с Россией, президент Украины Владимир Зеленский буквально поставил крест на оказании дальнейшей финансовой помощи западными странами, об этом сообщило издание The New York Post.
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