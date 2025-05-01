В Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за наводнения

В Новой Зеландии, в частности в городе Крайстчерче и округе Селвин, было официально введено чрезвычайное положение из-за интенсивных дождей, вызвавших серьезное наводнение, сообщает издание New Zealand Herald.
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