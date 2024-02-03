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Сделали и пожалели: пять частых ошибок при планировании санузла

Сделали и пожалели: пять частых ошибок при планировании санузла

Семь раз отмерь, один раз отрежь — это основная философия ремонта. Почему продумать будущий санузел гораздо сложнее, чем любое другое помещение? Архитектор Алина Измайлова уверена, что это связано с тем, что санузел — это почти всегда небольшое помещение с множеством функций и одно из самых концентрированных по вариантам использования.

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