Сделали и пожалели: пять частых ошибок при планировании санузла

Семь раз отмерь, один раз отрежь — это основная философия ремонта. Почему продумать будущий санузел гораздо сложнее, чем любое другое помещение? Архитектор Алина Измайлова уверена, что это связано с тем, что санузел — это почти всегда небольшое помещение с множеством функций и одно из самых концентрированных по вариантам использования.