Сделали и пожалели: пять частых ошибок при планировании санузла

Семь раз отмерь, один раз отрежь — это основная философия ремонта. Почему продумать будущий санузел гораздо сложнее, чем любое другое помещение? Архитектор Алина Измайлова уверена, что это связано с тем, что санузел — это почти всегда небольшое помещение с множеством функций и одно из самых концентрированных по вариантам использования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии