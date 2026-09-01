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Царьград

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Маркетинг-директор «Авилон»: Deepal S05 будет стоить до 5 млн рублей

Маркетинг-директор «Авилон»: Deepal S05 будет стоить до 5 млн рублей

Deepal S05 получил одобрение для продаж в России. По словам Юрия Блинова, маркетинг-директора «Авилон», цена на кроссовер составит 4,5-5 млн рублей.

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