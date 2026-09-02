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В Эстонии завели дело за разжигание вражды к фашистской гадине с советского плаката

В Эстонии завели дело за разжигание вражды к фашистской гадине с советского плаката

Эстонцев напугал антифашистский плакат - несколько дней назад на одном из частных домов в деревне Вяэна-Йыэсуу волости Харку уезда Харьюмаа появилась «тревожная» надпись «Смерть фашистской гадине!».

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