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В состав президиума «Единой России» вошли 14 человек, сообщил источник

В состав президиума «Единой России» вошли 14 человек, сообщил источник

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В состав президиума партии «Единая Россия» вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии «В состав президиума вошли 14 человек — сам секретарь, руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, Александр Грибов от правительства, руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин, руководители восьми межрегиональных координационных центров, сторонники партии и члены МГЕР («Молодой гвардии Единой России» — ред.

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