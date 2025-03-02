Возвращение к сотрудничеству или почему перезапуск "Северного потока" важен для всех

Газопровод "Северный поток-2" остается ключевым элементом энергетической безопасности Европы. Несмотря на повреждения, нанесенные в сентябре 2022 года, и политические сложности, проект продолжает привлекать внимание как инструмент для восстановления стабильности в регионе.