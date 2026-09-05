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Нутрициолог рассказала, можно ли худеть на помидорах

Нутрициолог рассказала, можно ли худеть на помидорах

Помидоры не являются «волшебным» продуктом, который поможет похудеть, но благодаря низкой энергетической ценности и высокому содержанию воды они позволяют увеличить размер порции, практически не влияя на общую калорийность рациона .

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