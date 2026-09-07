Алтайское УФАС подозревает популярный фитнес-клуб Барнаула в недостоверной рекламе

Для новых клиентов компании годовой абонемент за 28,5 тыс. рублей работал всего восемь месяцев Алтайское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении популярного фитнес-клуба в Барнауле.
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