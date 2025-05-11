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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанаева о распаде дуэта с Артющенко: «Пробы прошли хорошо, мы быстро скатывались. Однако появились нюансы, которые поставили многих в шок»

Артющенко в паре с Василисой Григорьевой – чемпион России среди юниоров в танцах на льду 2025 года. В марте стало известно о распаде их дуэта.

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