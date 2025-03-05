Метод охоты львицы на зебру

Захват добычи за шею Львица прижимает зебру и вцепляется ей в горло, перекрывая дыхание добыче. Ролик: Охота львицы на зебру — это сложный и высокоспециализированный процесс, который демонстрирует эволюционную адаптацию хищников к добыче крупных и сильных животных.