Метод охоты львицы на зебру

Захват добычи за шею Львица прижимает зебру и вцепляется ей в горло, перекрывая дыхание добыче. Ролик: Охота львицы на зебру — это сложный и высокоспециализированный процесс, который демонстрирует эволюционную адаптацию хищников к добыче крупных и сильных животных.
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