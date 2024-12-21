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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Акатьева: «Получила замечательные эмоции от проката. Рисковать было нельзя, поэтому немного поменяли контент»

Фигуристка чисто исполнила произвольную без ультра-си и лидирует после двух разминок на чемпионате России в Омске.

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