Южная группировка уничтожила укрытия с пехотой и технику ВСУ в ДНР

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой и квадроциклы противника в боях в ДНР.
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