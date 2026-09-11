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ТАСС

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Южная группировка уничтожила укрытия с пехотой и технику ВСУ в ДНР

Южная группировка уничтожила укрытия с пехотой и технику ВСУ в ДНР

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й и 4-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой и квадроциклы противника в боях в ДНР.

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