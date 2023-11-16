Axios: Во время ночной пропалестинской акции у Капитолия пострадали более 90 человек

Более 90 активистов движения IfNotNow («Если не сейчас») заявили о полученных повреждениях в результате протестной акции, которая прошла в Вашингтоне неподалеку от Капитолия и направлена на поддержку прекращения огня в Газе, сообщает Axios.
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