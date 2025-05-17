И закончилось всё новым анекдотом — Киев оформил запрос на встречу Зеленского с Путиным

Evgenija Palette

Только что удалось прочесть ПЯТЬ ТРЕБОВАНИЙ ВВП К ХОХЛАМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА! ПРИМА! ТО, ЧТО НАДО! КОРОТКО И СО ВКУСОМ! Браво, Владимир Владимирович! Теперь понятно всё про УТРЕННЮЮ ИСТЕРИКУ ЗАПАДА!