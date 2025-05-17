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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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И закончилось всё новым анекдотом — Киев оформил запрос на встречу Зеленского с Путиным

"1000 на 1000" и "сдача Харькова": Главные итоги первого раунда переговоров России и Украины Егор Кучер Переговоры России и Украины в Стамбуле поставлены на паузу: после первого раунда стороны обменялись сдержанными комментариями.

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Комментарии
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Катерина
Пусть  жители  Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей ЗАЯВЯТ,  что  ОНИ с РОССИЕЙ!
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Катерина
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Evgenija Palette
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