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Царьград

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Мэрия Перми завершила подготовку к отопительному сезону на 97%

Мэрия Перми завершила подготовку к отопительному сезону на 97%

В Перми завершена подготовка к отопительному сезону на 18 сентября 2026 года: готовы 97,6% жилых домов и 99,03% соцобъектов.

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