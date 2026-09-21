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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэйб Винсент отказался от контракта на тренировочный лагерь с «Нью-Йорком»

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент тренируется с  « Нью-Йорком ».  По информации инсайдера Марка Стейна, Винсент решил не продолжать сотрудничество на время предстоящего тренировочного лагеря и отказался от предложенного контракта.

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