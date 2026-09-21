Гэйб Винсент отказался от контракта на тренировочный лагерь с «Нью-Йорком»

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент тренируется с « Нью-Йорком ». По информации инсайдера Марка Стейна, Винсент решил не продолжать сотрудничество на время предстоящего тренировочного лагеря и отказался от предложенного контракта.