Минздрав обяжет врачей применять анестезию с 1 октября

С 1 октября Минздрав России введет обязательную анестезию при болезненных процедурах. Медработники станут использовать седацию или наркоз, обновятся требования к оборудованию клиник, включая установку дефибрилляторов, а штат пополнит стоматологический фельдшер.
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