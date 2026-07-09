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Царьград

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Минздрав обяжет врачей применять анестезию с 1 октября

Минздрав обяжет врачей применять анестезию с 1 октября

С 1 октября Минздрав России введет обязательную анестезию при болезненных процедурах. Медработники станут использовать седацию или наркоз, обновятся требования к оборудованию клиник, включая установку дефибрилляторов, а штат пополнит стоматологический фельдшер.

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