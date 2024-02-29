Детский врач взяла кредит и перевела мошенникам 2,8 млн

Появляются все новые жертвы схемы с «зеркальными» займами и «безопасными» счетами. Ни первого, ни второго не существует – это словесные конструкции, с помощью которых мошенники убеждают людей перевести им деньги.
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