Россияне резко стали брать кредиты на более долгий срок

В 2021 году в России резко вырос средний срок ипотеки: для новостроек — на два года, а для вторичного жилья — на два с половиной, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка, уточняя, что показатель достиг 20,9 и 20 лет соответственно.