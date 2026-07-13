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Наука и Техника

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Почему обязательные СМС перед звонком банка могут навредить безопасности клиентов

Когда забота превращается в поток бесполезных сообщений Честно говоря, я всегда настороженно отношусь к инициативам, которые на бумаге выглядят как защита моих интересов, а на деле оборачиваются очередной головной болью.

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