Психолог Долгов предупредил любителей доедать еду с тарелок об опасности

Пропагандируемое в детстве «общество чистых тарелок» может нанести урон здоровью.Обязательно ли съедать все, что положено в тарелку или допустимо оставить еду? Как может сказаться на здоровье стремление оставить тарелку после трапезы чистой, рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов.
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