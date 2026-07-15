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FiNE NEWS

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Киев планирует обновить дипломатические кадровые назначения в нескольких странах

Украинская власть готовит замену послов в ряде зарубежных государств, в том числе в США. Об этом заявил Владимир Зеленский, уточнив, что кадровые изменения связаны с новой политической стратегией столицы.

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