Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

В Казань прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В аэропорту столицы Татарстана его встретил президент республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин.