smi.media

435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ему какие то особо ядрёные галстуки в тюрягу походу передали - нажрался и вот бредит....Саакашвили обвини...
  • Sergiy Che
    Вам верующим в Церковь! Пиндосы ща акцентируют внимание мира на своих военных поставках на Украину, почему бы РФ не с...Россия поступит к...
  • вениамин клюшев
    Чиновничья свора объединилась в одну банду....В Челябинске виде...

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань

В Казань прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В аэропорту столицы Татарстана его встретил президент республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх