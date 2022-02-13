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Грицюк о том, круто ли забивать на Олимпиаде в 20 лет: «Спросите у Капризова, он забросил в более решающий момент»

Форвард сборной России Арсений Грицюк поделился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022, в котором забросил свою первую шайбу на турнире.

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