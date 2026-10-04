Прогноз погоды в Крыму на 4 октября 🍁 В Симферополе +17 и малооблачно В Севастополе +19 и облачно с прояснениями В Евпатории +19 и ясно В Черноморском +18 и малооблачно В Джанкое +18 и малооблачно В Ялте +18 и облачно с прояснениями В Алуште +17 и облачно с прояснениями В Керчи +17 и облачно с прояснениями В Армянске +18 и малооблачно В Красноперекопске +18 и малооблачно В Бахчисарае +19 и облачно с прояснениями В Феодосии +18 и малооблачно В Судаке +17 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.