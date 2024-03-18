Под Челябинском построят новый ЖК со школой и детсадом. Фото

Под Челябинском в Сосновском районе в поселке Красное поле возведут новый малоэтажный микрорайон. Жилой комплекс будет включать в себя 24 четырехэтажных кирпичных дома, школу на 1100 мест и детсад на 200 мест.
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