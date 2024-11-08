Минкультуры на G20: Запад лишает своих граждан их права на правду

Подмена национальности русских деятелей искусств в попытках Запада отменить российскую культуру является лишением граждан их стран права на правду, заявил первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин 8 ноября в ходе выступления на встрече министров культуры стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии.