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Видеть сквозь броню и пользоваться искусственным интеллектом: израильский танк Merkava Barak

Видеть сквозь броню и пользоваться искусственным интеллектом: израильский танк Merkava Barak

На днях стало известно, что Армия обороны Израиля после семи лет разработки и обкатки наконец-то получила первые танки Merkava Barak для войсковой эксплуатации в 52-м батальоне 401-й бронетанковой бригады.

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