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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Геймплей Deus Ex с диалогами Fallout»: олдскульную ролевую игру Corpus Edax от разработ...

«Геймплей Deus Ex с диалогами Fallout»: олдскульную ролевую игру Corpus Edax от разработ...

«Геймплей Deus Ex с диалогами Fallout»: олдскульную ролевую игру Corpus Edax от разработчика-одиночки позитивно приняли в SteamВ Steam состоялся релиз Corpus Edax — олдскульной ролевой игры от португальского разработчика-одиночки Луиса Гильерме Бенто (Luis Guilherme Bento), вдохновлённой Deus Ex, Dishonored, Fallout и Condemned.

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