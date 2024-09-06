«Геймплей Deus Ex с диалогами Fallout»: олдскульную ролевую игру Corpus Edax от разработ...

«Геймплей Deus Ex с диалогами Fallout»: олдскульную ролевую игру Corpus Edax от разработчика-одиночки позитивно приняли в SteamВ Steam состоялся релиз Corpus Edax — олдскульной ролевой игры от португальского разработчика-одиночки Луиса Гильерме Бенто (Luis Guilherme Bento), вдохновлённой Deus Ex, Dishonored, Fallout и Condemned.
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