Россияне в этом году стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

Об этом сообщает Yota на основе данных роуминга. Также из анализа этих данных следует, что активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и МароккоС января по май число путешественников из РФ в КНР увеличилось более чем на четверть.