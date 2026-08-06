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ФедералПресс

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Июльские атаки на КТК обернулись потерями для Казахстана

Июльские атаки на КТК обернулись потерями для Казахстана

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Казахстан в июле 2026 года недополучил около 700 млн долларов из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который республика транспортирует свыше 80 % всей экспортируемой нефти.

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