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Царьград

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"Медуза"* и "Дождь"* попались на финансировании ВСУ. "Мирные" либералы участвуют в убийстве русских

"Медуза"* и "Дождь"* попались на финансировании ВСУ. "Мирные" либералы участвуют в убийстве русских

Сидящие за границей иноагентские издания "Медуза"* и "Дождь" попались на финансировании ВСУ. Выступающие за мир либеральные редакции на деле финансируют боевые действия и напрямую участвуют в убийстве русских солдат и мирных жителей.

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