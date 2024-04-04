Сидящие за границей иноагентские издания "Медуза"* и "Дождь" попались на финансировании ВСУ. Выступающие за мир либеральные редакции на деле финансируют боевые действия и напрямую участвуют в убийстве русских солдат и мирных жителей.
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