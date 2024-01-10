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В Париже нашли тайное общество, живущее закрытой семьей более трех столетий

В Париже нашли тайное общество, живущее закрытой семьей более трех столетий

Науке известно немало закрытых сообществ, живущих изолировано и не допускающих в свой круг чужаков. Обычно это племена, обитающие в джунглях Амазонии, австралийских пустынях или на суровых северных островах.

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