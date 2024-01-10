В Париже нашли тайное общество, живущее закрытой семьей более трех столетий

Науке известно немало закрытых сообществ, живущих изолировано и не допускающих в свой круг чужаков. Обычно это племена, обитающие в джунглях Амазонии, австралийских пустынях или на суровых северных островах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии