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Кулеба назвал три фактора, мешающих скорому завершению конфликта на Украине

Кулеба назвал три фактора, мешающих скорому завершению конфликта на Украине

В Киеве усомнились, что конфликт с Россией завершится в ближайшее время. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире телеканала CNN, какие три фактора помешают его скорейшему урегулированию.

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