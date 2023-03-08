В Кузбассе главы городов и районов поздравили женщин с 8 Марта

Учреждения культуры Кузбасса подготовили обширную праздничную программу.Главы всех городов и районов Кузбасса поздравили жительниц региона с Международным женским днем, а учреждения культуры подготовили для них обширную праздничную программу.
Учреждения культуры Кузбасса подготовили обширную праздничную программу.Главы всех городов и районов Кузбасса поздравили жительниц региона с Международным женским днем, а учреждения культуры подготовили для них обширную праздничную программу.
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