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В Кузбассе главы городов и районов поздравили женщин с 8 Марта

В Кузбассе главы городов и районов поздравили женщин с 8 Марта

Учреждения культуры Кузбасса подготовили обширную праздничную программу.Главы всех городов и районов Кузбасса поздравили жительниц региона с Международным женским днем, а учреждения культуры подготовили для них обширную праздничную программу.

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