Россиянин подбирается к чемпионскому титулу WBA

Известный дагестанский боксер Альберт Батыргазиев в скором будущем может провести поединок за пояс чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации, следует из информации «РИА Новости» со ссылкой на представителей олимпийского чемпиона 2020 года.
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