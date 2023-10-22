Россиянин подбирается к чемпионскому титулу WBA

Известный дагестанский боксер Альберт Батыргазиев в скором будущем может провести поединок за пояс чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации, следует из информации «РИА Новости» со ссылкой на представителей олимпийского чемпиона 2020 года.